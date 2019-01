Stad zoekt ‘Schoonste Gebouw’ Dieter Lizen

Dit jaar organiseert de stad Antwerpen voor de derde keer de monumentenprijs Het Schoonste Gebouw. Wie zijn pand kandidaat stelt, maakt kans op een prijs van 4.000 euro en een plaats in de eregalerij tussen Comptoir Sucrier, Paleis op de Meir, Architectenwoning Walter Van den Broeck en De Roma. Iedereen die de afgelopen vijf jaar (tussen 21 maart 2014 en 21 maart 2019) een gebouw renoveerde, restaureerde of een nieuwe bestemming gaf, kan zich met dat pand kandidaat stellen. Het kan gaan om historische of modernistische woningen, maar evengoed om kantoorgebouwen, winkels of projecten/panden opgetrokken door een bekende architect. Inschrijven kan van 21 januari tot en met 21 maart via de website www.hetschoonstegebouw.be. Van midden augustus tot midden september kan iedereen een stem uitbrengen op een van de vijf genomineerden. Eind september volgt de prijsuitreiking van de publieksprijs en de juryprijs.