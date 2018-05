Stad zoekt Madame Pipi voor Grote Markt 12 mei 2018

De stad gaat de komende maanden tijdens evenementen toiletten plaatsen aan het leegstaande hoekpand op de Grote Markt 15 aan de voorzijde van het gebouw. Voor het onderhoud zoekt de stad een gemotiveerde uitbater. De concessie gaat in op 1 juli 2018 en loopt tijdens evenementen zoals het Bollekesfeest, de Rubensmarkt en Winter in Antwerpen. De toiletten zullen ook enkel geopend zijn op de dagen van die evenementen. De proefperiode eindigt op 10 januari 2019. Als de evaluatie achteraf positief blijkt, krijgt het proefproject eventueel een verlenging. Kandidaten kunnen tot vrijdag 1 juni een voorstel indienen in Den Bell. Alle info en een inschrijfformulier is te vinden op https://www.ondernemeninantwerpen.be/publieketoiletten. (DILA)