Stad zoekt jobstudenten 06 februari 2018

De stad is opnieuw op zoek naar jobstudenten voor de zomer. In de zomervakantie kan je mee de handen uit de mouwen steken voor de grootste stad van Vlaanderen. Wie houdt van wat afwisseling en vriendelijkheid, stiptheid en correctheid hoog in het vaandel dragen, maken kans op een job bij de stad. Er zijn ongeveer 60 verschillende vacatures. Het gaat over onder andere redders, straatvegers, zaalmedewerkers en administratief medewerkers. Solliciteren kan nog tot en met woensdag 28 februari. (NBA)