Stad zet bewakingsagent aan vreemdelingenloket Dieter Lizen

01 februari 2019

17u58 0 Antwerpen De stad gaat privé bewakingsagenten inzetten om haar stadsloketten in het centrum en het loket vreemdelingenzaken in Deurne te bewaken. Dat heeft het college zopas beslist. De stad wil een nultolerantie invoeren voor geweld tegen al haar hulpverleners, ordediensten en medewerkers van de stad.

Het college besliste om zowel aan het stadsloket in de Lange Gasthuisstraat als aan het loket Vreemdelingenzaken aan het Maurice Dequeeckerplein in Deurne telkens één bewakingsagent van de privé firma Seris in te zetten. “Voor deze locaties is er een verhoogd risico op spanning door de grote drukte,” zegt schepen van loketten Nabila Ait Daoud. “Er komen niet enkel klanten, maar bijvoorbeeld ook tolken, advocaten en kinderen. Aan het vreemdelingenloket gelden vaak complexe en onzekere procedures en leiden de regelmatigere negatieve boodschappen hier tot problemen.Tel daar ook nog eens het taalaspect bij die soms de communicatie bemoeilijkt”. Daarbovenop komt er nog één extra bewakingsagent waar de andere loketten ‘op afroep’ een beroep op kunnen doen. Binnen twee tot drie weken zullen de loketten voor het eerst fysiek bewaakt worden.

“Het gaat om een pilootproject tot september 2019. Bedoeling is om ‘stadsbreed’ een nultolerantie voor agressie tegenover stadspersoneel en ordediensten te handhaven”, zegt Ait Daoud. “De stad zet trouwens niet enkel bewakingsagenten in om de veiligheid van het personeel te verhogen. We richtten in het verleden al de loketruimtes met hoog risico anders in om wachtrijen te vermijden. Stadsmedewerkers krijgen ook tips en opleiding om om te gaan met moeilijke situaties en agressie. Er is ook een meldpunt voor agressie en psychosociale en juridische bijstand als dat nodig is en een

brief aan de agressor als duidelijk signaal dat agressie niet wordt aanvaard”.

De loketmedewerkers krijgen geregeld te maken met allerlei vormen van ‘ongewenst gedrag’ van burgers, zo blijkt ook uit de cijfers. In 2014 waren er 31 gevallen van agressie, een jaar later waren dat er al 41 en zowel in 2016 als 2017 kwam het 47 keer tot geweld aan het loket. “In het overgrote deel van die gevallen gaat het om verbale agressie, maar soms komt het ook tot een fysieke aanval waarbij dan meestal met voorwerpen gegooid wordt”, zegt Liesbet Brzyk, woordvoerder van schepen van loketten Nabila Ait Daoud.

Voorlopig gaat het nog om een proefproject maar de stad zal na evaluatie bekijken of de bewakingsagenten ook op andere plekken kunnen worden ingezet. “We zullen dit proefproject ook stadsbreed gaan bekijken, want we willen ook dat onze vuilnisophalers of parkeerwachten bijvoorbeeld veilig kunnen werken”, aldus Brzyk. Vorige week nog werd een Antwerpse bewoner door de rechter veroordeeld tot een schadevergoeding van 1500 euro omdat hij een parkeertoezichter had bekogeld met een bokaal vol sap van zwan-worstjes.

Voor de firma Seris is het niet de eerste opdracht voor de stad, eerder mochten ze ook al de loketten voor sociale dienstverlening bewaken.