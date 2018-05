Stad wil trage wegen in kaart brengen 11 mei 2018

De stad Antwerpen start met de opmaak van een plan voor de trage wegen in de stad. Deze wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer moeten ervoor zorgen dat Antwerpenaars veilig en comfortabel kunnen fietsen en wandelen langs groene, gezonde en veilige plekken. Om het netwerk van trage wegen verder uit te bouwen is de stad samen met de organisaties Trage Wegen en Regionaal Landschap de Voorkempen op zoek naar enthousiaste Antwerpenaars die deze wegen mee op de kaart willen zetten. Het project wordt in elk district op gang gestapt tijdens een wandeling en demonstratie van de tragewegenapp. Met deze app kunnen Antwerpenaars in de zomermaanden de bestaande trage wegen controleren en nieuwe in kaart brengen. Op 14 mei wordt er gewandeld in Berchem om 19.30 uur, de volgende wandeling gaat door in Hoboken op 23 mei. Alle info op www.tragewegen.be/antwerpen. (ADA)