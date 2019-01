Stad wil graffitikunstwerk op Eiermarkt niet weg BJS

31 januari 2019

16u21 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur wil de gigantische ‘mural’ van graffitikunstenaar Yvon Tordoir op de Eiermarkt behouden. De stad wacht nu op groen licht van de Federale Pensioendienst, die eigenaar is van het gebouw.

In het kader van het stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’ nodigde de Antwerpse graffitikunstenaar Yvon Tordoir drie internationale kunstenaars uit om elk een tijdelijke muurschildering te maken op een grote muur in de binnenstad. Deze vier ‘murals’ brachten een hedendaagse interpretatie van barokke thema’s zoals architectuur, grafiek en portretkunst.

Yvon Tordoir nam zelf een muur op de Eiermarkt onder handen en schilderde er met gouden, barokke letters ‘Antwerpen’ op. De ‘mural’, die er maar tijdelijk zou staan, werd van bij het begin enthousiast onthaald door voorbijgangers, lokale handelaars en inwoners van de stad. De ‘mural’ werd mee opgenomen in barokwandelingen, street-art tours en kreeg een nominatie voor ‘Local Initiative’ van de ‘Benelux Street Art Awards’.

“De ‘mural’ groeide op korte tijd uit tot een nieuwe ‘landmark’ in het Antwerpse straatbeeld”, zegt cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). “De enthousiaste reacties op dit werk tonen de verbondenheid van Antwerpenaren met hun stad. Ook op sociale media wordt dit beeld opgepikt, waaruit blijkt dat dit voor toeristen een interessante hotspot geworden is. De organisatoren van het stadsfestival Antwerpen Barok werden ook aangesproken door enkele lokale handelaars met de vraag om deze ‘mural’ te behouden.”

De stadsdiensten richten zich nu tot de Federale Pensioendienst, die eigenaar is van dit gebouw. In een brief vragen ze of de ‘mural’ behouden mag blijven.