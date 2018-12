Stad waarschuwt: “Nieuwjaarsfooien verboden” BJS

13 december 2018

16u24 0

Het vragen of aanvaarden van nieuwjaarsfooien is voor stadsmedewerkers ten strengste verboden. Dat heeft de stad Antwerpen nog eens herhaald in aanloop naar de eindejaarsperiode.

In 2014 maakte het stadsbestuur definitief komaf met de traditie van nieuwjaarsfooien voor personeelsleden van de stadsreiniging. In een nieuw personeelsreglement staat sindsdien duidelijk dat het vragen en ontvangen van geld niet mag, ook niet buiten de werkuren.

“Wil je de medewerkers van stadsreiniging toch bedanken? Hou dan mee de straat netjes en bied je afvalfracties op een correcte manier aan”, aldus de stad.