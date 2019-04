Stad vraagt om geen gebruik te maken van externe websites voor parkeerverbodsborden ADA

02 april 2019

16u51 3 Antwerpen De stad merkt op dat verschillende websites een all-in service aanbieden voor het huren van parkeerverbodsborden. De enige correcte weg om als particulier een parkeerverbod te krijgen, is via de website van Antwerpen zelf. Daarom roept de stad op om voorzichtig om te springen met deze externe websites.

De stad heeft enkele jaren geleden een nieuw systeem gelanceerd om de wildgroei aan parkeerverbodsborden tegen te gaan. Er zijn veel redenen om als bewoner een parkeerverbod aan te vragen zoals verhuizen, het leveren van meubels of een container plaatsen. Voor het plaatsen van deze borden moet er altijd een vergunning zijn.

Bewoners kunnen die op een eenvoudige manier aanvragen via https://parkeerverbod.antwerpen.be. Alle aanvragen die via deze weg gebeuren, worden door de stad Antwerpen behandeld. De bijhorende borden worden dan ook door de stad geplaatst en opgehaald. Op deze borden staat een QR-code die aangeeft of en wanneer de borden vergund zijn. Op die manier kan iedereen dit nakijken. Een uitzondering hierop zijn parkeerverboden die aannemers of nutsbedrijven aanvragen om werken uit te voeren. Op https://parkeerverbod.info staat een overzicht van de parkeerverbodsborden die vergund zijn in Antwerpen.

Verschillende externe websites bieden dergelijke parkeerverbodsborden aan tegen betaling maar daarom ben je niet automatisch in orde met de nodige vergunningen. Plaats je toch parkeerverbodsborden zonder vergunning, dan kan de politie geen geparkeerde auto’s takelen. De stad Antwerpen verwijdert ook borden zonder vergunning en de eigenaar van de borden kan hiervoor een boete ontvangen.