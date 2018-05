Stad voorlopig niet vrij van kernenergie 03 mei 2018

02u53 0 Antwerpen Een charter van de 11 maartbeweging om Antwerpen uit te roepen tot kernenergievrije gemeente, is door de gemeenteraad weggestemd. Nochtans maakte CD&V-fractievoorzitter Philip Heylen zich bij zijn tussenkomst grote zorgen over het recente, ongecontroleerde lek in kernreactor Doel 1. Finaal gebruikte de meerderheid het argument dat de kerncentrales federale materie zijn.

Net voor de start van de gemeenteraad verzamelden zich een 20-tal actievoerders van de 11 maartbeweging, een naam die ontleend is aan de ramp van Fukushima (Japan) op 11 maart 2011. Ze hadden de actualiteit aan hun kant. "Het lek dat zich in Doel 1 heeft voorgedaan, is zeer verontrustend, de communicatie erover misleidend", zegt woordvoerder Marc Alexander. "In ons charter vragen we de stad om voor de eigen diensten en gebouwen geen nucleaire stroom af te nemen en zich toe te leggen op de verdere uitbouw van hernieuwbare energie. De kernuitstap moet ten laatste in 2025 gebeuren."





Enkel de linkse oppositiepartijen sp.a, Groen en PVDA steunden een motie voor een kernenergievrije gemeente. Voor hen zijn de vier centrales in Doel eigenlijk Antwerps. Op een vraag van Philip Heylen of de stad snel op de hoogte was gebracht over het lek in Doel 1, beklemtoonde Bart De Wever (N-VA) dat men in de stad al het denkbare doet om het 'ondenkbare' voor te bereiden. Peter Mertens (PVDA) begreep niet goed waarom Philip Heylen ondanks zijn ongerustheid de motie niet goedkeurde.





(PHT)