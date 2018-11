Stad vindt niemand voor horecazaak in koetshuizen Sorghvliedt Dieter Lizen

27 november 2018

In park Sorghvliedt in hartje Hoboken zijn twee koetshuizen klaar voor een nieuwe invulling. In de zomer was er even een zomerbar maar nu wachten beide gebouwen aan de hoofdingang van het park opnieuw op een uitbater die er een duurzame horecazaak in uitbouwt. Ook al in 2016 en 2017 lanceerde de stad een gelijkaardige oproep.

De koetshuizen, voordien een wagenhuis en stalling, dateren uit de 18de eeuw en horen bij het kasteel Sorghvliedt. De gelijkvloerse verdieping is telkens ongeveer 210 m² groot. Er is ook een mogelijkheid om een terras van 250m² in te richten. De stad is op zoek naar een gemotiveerde uitbater voor een periode van 18 opeenvolgende jaren met de mogelijkheid tot verlenging met een periode van 9 jaar. Kandidaten kunnen tot 28 januari 2019 een voorstel indienen via www.ondernemeninantwerpen.be/koetshuizen.