Stad verlost van historische schuld

03 juli 2018

02u43 0 Antwerpen Antwerpen is vanaf eind 2018 verlost van dé molensteen van de voorbije dertig jaar: de historische schuld en de voogdij van Vlaanderen. Toch wenkt het paradijs nog niet. De pensioenlast blijft stijgen en de schuld van de OCMW-ziekenhuizen dient nog afgelost. Cadeaus? Best niet op rekenen.

"We zijn van palliatieve naar intensieve zorg gegaan", zo omschrijft Bart De Wever (N-VA) de financiële gezondheidstoestand van zijn stad. Dat klinkt nog vrij angstaanjagend, maar de realiteit leert dat véle Vlaamse gemeenten ongerust naar de toekomst kijken. Grootste zorg: de ontsporende pensioenlast. "De komende legislatuur (2019-2024) moeten we in totaal 400 miljoen euro méér ophoesten dan de voorbije zes jaar", zegt De Wever. "De pensioenkost voor de lokale besturen moet worden verlicht. Want het vreet aan onze begroting."





En er is ook de - uitgestelde - afbetaling van de schuld die de OCMW-ziekenhuizen (nu: ZNA) opstapelden. In 2003 nam de stad een put van circa 300 miljoen euro over. De komende vijf jaar (2019-2023) moet Antwerpen telkens zo'n 68 miljoen euro aflossen. Het goede nieuws is dat dat bedrag een pak lager ligt dan wat de stad dit jaar nog aan historische schuld moest betalen: 129,5 miljoen euro.





Failliet

Een stukje geschiedenis dan. Hoe ontstond de historische schuld? In de jaren '60 en '70 ging de stad zware leningen aan. "Antwerpen was failliet in 1983", zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), die gisteren kwam meevieren met Bart De Wever en schepen van Financiën Koen Kennis. Dat Antwerpen pas in 1983 de fusie van gemeenten doorvoerde - zes jaar na de rest van België - hielp ook al niet. De stad Luik had nog een schuldkwijtschelding gekregen, in 1983 was het geld op. Uiteindelijk kwam de stad onder curatele van Vlaanderen.





Lof voor Patrick Janssens

Toen Luc Bungeneers (N-VA) in 2001 schepen van Financiën werd - toen voor VLD - begon een schuldafbouw. Die werd wel even onderbroken door de schuld van de OCMW-ziekenhuizen die er bijkwam. Maar Bungeneers leverde excellent werk en duwde de schuld jaar na jaar omlaag. Overigens looft De Wever ook Patrick Janssens, zonder hem te noemen. "Mijn voorganger zei dat de afbraak van de brug op de Leien zijn belangrijkste wapenfeit was, maar hij miskent zichzelf. De schuldafbouw is onder hém ingezet."





600 miljoen euro

Koen Kennis zorgde voor continuïteit vanaf 2013. Hij bouwde de totale Antwerpse schuld - investeringsleningen inbegrepen - sindsdien met 600 miljoen euro af. "Per inwoner zullen we eind 2018 nog een schuldgraad van 750 euro hebben. Vijftien jaar geleden was dat 3.635 euro. Toch zullen we deze legislatuur 10 tot 15 procent méér hebben geïnvesteerd dan het vorige bestuur."





Of hij de personenbelasting (nu 8 procent) ziet dalen? "Daar doe ik geen uitspraak over."





Wél is het zo dat Kennis de voorbije jaren 60 miljoen euro belastinginkomsten heeft geschrapt.