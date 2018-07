Stad trekt 35 miljoen euro uit voor Rijnkaai NIEUWE WATERKERING 90 CM HOGER, HISTORISCHE KRANEN BEHOUDEN NINA BERNAERTS

20 juli 2018

02u27 1 Antwerpen De stad heeft zijn

plannen voor de





Rijnkaai klaar. Die





spreken over een ruime kaaivlakte, een breder fietspad en een niveauverschil om de blauwe steen, de historische kranen en spoorlijnen te behouden. Het project kost om en bij de





35 miljoen euro.





De kaaien worden stelselmatig grondig aangepakt. En dat gaat niet alleen over de verhoging vande waterkeringsmuur, die Antwerpen letterlijk droog moet houden op natte dagen, want her en der zijn de kaaimuren ook echt versleten. Ondertussen werd al een groot gedeelte ter hoogte van Nieuw Zuid aangepakt en is er al begonnen aan het Ponton. Nu heeft de stad ook de plannen klaar voor de Rijnkaai, een deelproject van zo'n 35 miljoen euro.





Concreet wil de stad hier de band met de haven en sfeer van het Eilandje maximaal behouden. Zo zullen de Hangar en de Waagnatie blijven staan. In Hangar 26/27 wordt de waterkeringsmuur ingewerkt in het parkinggedeelte onder het gebouw. Voor Waagnatie wordt nog een oplossing gezocht.





Andere elementen zoals de gekende blauwe steen, de historische havenkranen, de sporen aan het water en de atoomschuilkelders zijn of worden beschermd.





Kranen gerestaureerd

"De kaairand, de blauwe steen en de zone met kasseien, bolders (meerpalen, red.), sporen en havenkranen ernaast blijven behouden op hetzelfde niveau", zegt Philippe Beinaerts, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever. "Ze zullen zelfs zorgvuldig worden gerestaureerd om de eigenheid van de kaaizone te bewaren. De mensen zullen hier nog steeds langs het water kunnen wandelen. Er wordt een niveauverschil gecreëerd zodat de kaaien tot op de hoogte van de waterkeringsmuur komen."





De parking wordt in het RUP geschrapt en maakt plaats voor een zogenaamde 'kaaivlakte' waar vooral plaats is voor recreatie voor bewoners en bezoekers. "Het huidige gebruik van grote delen van de kaaien als parking blijft behouden als tijdelijke overgangsmaatregel in afwachting van een definitieve, wellicht ondergrondse parking afgestemd op de nieuwe waterkering." Ook een parkeergebouw met een publiek toegankelijk dak, behoort nog tot de mogelijkheden.





Eens de nieuwe waterkering, die zo'n 90 centimeter hoger zal liggen, er staat, zal de oude muur afgebroken worden. Zo wordt nog meer ruimte gecreëerd, zodat de stad ook het net aangelegd fietspad verder kan verbreden.





Een definitieve timing voor de realisatie van het project is er nog niet. Het RUP is nu in openbaar onderzoek en volgende week krijgen bewoners alvast de infobrochure in de bus. In september volgt dan de definitieve goedkeuring van het RUP. "Voor de aanpak en herbestemming van de loodsen wordt samengewerkt met private ontwikkelaars. Die kunnen dus al vroeger gebeuren, zowel voor Hangar 26/27 als voor Waagnatie," klinkt het.