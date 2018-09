Stad trakteert Russen op mode en architectuur 04 september 2018

02u40 0

Na haar eigen handelsmissie naar Sint-Petersburg in april ontvangt Antwerpen aanstaande woensdag een delegatie uit de Russische stad. Beide steden vieren het 60-jarige bestaan van hun officiële vriendschapsband.





Burgemeester Bart De Wever ontvangt een veertigtal hoge ambtenaren en ondernemers uit Sint-Petersburg. Er is een parallel programma voor de deelnemers uit de economische, creatieve en architecturale sector.





Zo start de economische delegatie met een luik over afvalverwerking en een bezoek aan Umicore. Verder gaat ze langs bij de Antwerpse paradepaardjes van de informatietechnologie, Smart Village en The Beacon.





Een ander deel van de delegatie ontdekt Antwerpen als modestad, met een modewandeling en een bezoek aan een aantal mode-ateliers. Op het programma staat verder een rondetafelgesprek voor creatieve ondernemers over de toekomst van de sector en de mode-industrie in het bijzonder.





De deelnemers uit het architectuurveld ten slotte ontmoeten de stadsbouwmeester en bezoeken een aantal opmerkelijke Antwerpse gebouwen. (BJS)