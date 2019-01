Stad trakteert met Winterbarbecue NBA

03 januari 2019

12u25 0 Antwerpen Het belooft zondag druk te worden in de Antwerpse binnenstad. Terwijl de stad een winterbarbecue organiseert aan de Scheldekaaien is er ook de eerste koopzondag van de solden.

Het stadsbestuur trakteert op zondag 6 januari tijdens een gezellige Winter-BBQ, om het nieuwe jaar goed in te zetten en Winter in Antwerpen feestelijk af te sluiten. De barbecue vindt opnieuw plaats op de Scheldekaaien ter hoogte van de Voetgangerstunnel. Tijdens de barbecue is een diverse waaier aan eten en drinken te verkrijgen aan heel wat cateringstanden. Pizza, frietjes en barbecueburgers, maar ook soep, gezonde wraps, pannenkoeken, verschillende lokale bieren, en nog veel meer.

Radio Expres zorgt voor de nodige muzikale sfeer. De stadsradio uit de jaren 80 en 90 komt in het voorjaar van 2019 terug in de ether, en geeft tijdens de Winter-BBQ al een voorsmaakje. Steltlopers zorgen voor extra animatie. Ook kinderen zijn meer dan welkom: zij kunnen zich laten schminken, knutselworkhops volgen of zich uitleven met XL-spelen. De Winter-BBQ wordt zo ook dit jaar een gezellig volksfeest met een warme sfeer waarop iedereen welkom is.

Bovendien is zondag 6 januari de eerste winkelzondag van het jaar. Wie naar de barbecue komt, kan voordien of achteraf dus nog zijn slag slaan in tal van winkels in de binnenstad.