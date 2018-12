Stad stuurt controleurs naar groothandel Sligro philippe truyts

08 december 2018

13u56 0 Antwerpen Controleurs van de stad zijn langsgegaan bij horecagroothandel Sligro-ISPC. De nieuwe zaak aan het Straatsburgdok opende eind november de deuren, maar staat er in feite illegaal. Ze heeft geen bouw- en milieuvergunning “Er is proces-verbaal opgemaakt”, zegt Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad.

De bouw van de groothandel voor horecaklanten is een juridisch ingewikkeld verhaal. Concurrenten en omwonenden hadden al snel bezwaar tegen de komst van Sligro. Ook de mogelijke verkeershinder was een netelige kwestie. Delechambre: “Het dossier is nog onder de oude wetgeving opgestart. De stad heeft de bouw- en milieuvergunning goedgekeurd. Na een klacht werd die beslissing door de deputatie bekrachtigd. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft bouwvergunning alsnog vernietigd, waardoor er ook geen milieuvergunning meer is.”

Volgens Delechambre heeft Sligro nu een aanmaning gekregen om de milieuvergunning in orde te maken. Voor de bouwvergunning is een pv opgesteld. De uitbaters hebben nu een omgevingsvergunning aangevraagd, een combinatie van bouw- en milieuvergunning.

Mocht de aanvraag worden geweigerd, dan moet Sligro misschien sluiten. Maar ook een compensatieregeling is mogelijk.