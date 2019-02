Stad stimuleert gebruik van medicatieschema ADA

04 februari 2019

Veel mensen hebben contact met verschillende zorg- en welzijnsverleners. Om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd zijn over het medicatiegebruik van de patiënt willen de stad, de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen en welzijnspartners het gebruik van een medicatieschema stimuleren. Dat is een overzicht van wanneer iemand welke medicijnen in welke dosis moet innemen. Het is een handig hulpmiddel voor mensen die veel medicijnen moeten innemen of chronisch ziek zijn.

Nog tot eind juni kunnen bewoners van Antwerpen Kiel, Hoboken en Wilrijk Valaar gratis een mapje met invullijstje aanvragen. Dat kan onder andere bij zorgverleners zoals huisarts en apotheker of welzijnsorganisaties. Zo kunnen ze zelf een lijstje met hun medicijnen opstellen en hun apotheker of zorgverlener vragen om een medicatieschema op te stellen. De komende maanden worden in deze wijken ook infosessies, onder andere in woonzorg- en dienstencentra, georganiseerd.