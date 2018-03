Stad start wijkgebonden campagnes tegen zwerfvuil 29 maart 2018

02u36 0

De stad Antwerpen past haar strategie tegen zwerfvuil aan. Geen stadsbrede communicatiecampagnes meer maar wel gerichte en persoonlijke communicatie op maat van de wijk. Naast sensibiliseren zal de stad ook verbaliseren bij overtredingen.





Elke wijk heeft zo zijn eigen problemen als het op zwerfvuil aankomt. Daarom gooit de stad haar roer om en zal ze geen stadsbrede campagnes tegen zwerfvuil uitrollen maar buurtgericht met de focus op de specifieke problemen van die buurt. Het probleem met de stadsbrede communicatie is dat er al snel gewenning optreedt bij buurtbewoners waardoor de affiche geen aandacht meer trekt.





"Het doel van deze campagne is de mensen persoonlijk aanspreken. We willen ze er op attent maken dat zij mee verantwoordelijk zijn voor een schone buurt. Onze stadsdiensten kunnen wel alles opruimen maar we willen dat die buurt ook proper blijft", legt schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens uit. Maar sensibiliseren is één aspect. Er zal ook geverbaliseerd worden. "We gaan mensen er heel bewust van maken dat sluikstorten je een boete van 350 euro kan opleveren. Als blijkt dat sensibiliseren in bepaalde wijken niet werkt, zal de dienst handhaving extra controle en overtreders beboeten", aldus de schepen.





De afgelopen weken zijn de stadsdiensten de verschillende wijken volledig gaan opruimen. Zo kan elke wijk met een schone lei beginnen. (ADA)