Stad stapt in fietsproject Velopark.be Dieter Lizen

19 februari 2019

Het college ondersteunt het charter van het project Velopark.be. De stad wil helpen met het ontwikkelen van een fietsparkeerplatform en zal daar ook gegevens van fietsenstallingen als open data beschikbaar stellen. Het doel van Velopark.be, een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen is om tegen oktober 2019 een platform te ontwikkelen waar steden en gemeenten al hun fietsenstallingen op kunnen plaatsen. “Via dit nieuwe fietsparkeerplatform zullen gebruikers kunnen nagaan waar ze hun fiets veilig en comfortabel kunnen achterlaten in de buurt of tijdens de verplaatsing naar het werk, bijvoorbeeld in combinatie met bus of trein”, zegt schepen van mobiliteit Koen Kennis. “Daarnaast worden de gegevens als open data beschikbaar gesteld, zodat ze opgenomen kunnen worden in onlinekaarten, websites, routeplanners en navigatiesoftware.”