Stad sluit opnieuw malafide juwelier BJS

25 januari 2019

17u17 0 Antwerpen Het Antwerpse college heeft vrijdag opnieuw een malafide juwelierszaak laten sluiten wegens inbreuken op de politiecodex. De winkel op het Koningin Astridplein moet voor twee weken dicht, van 11 februari tot en met 25 februari.

In de politiecodex staat dat handelaars verplicht zijn om bij aan- en verkoop van tweedehandsjuwelen de gegevens van het juweel en de klant te registreren. Die registratieplicht werd ingevoerd om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme via die weg te voorkomen. De stad wil de malafide handel in goud en sieraden bestrijden en controleert juwelierszaken daarom streng.

In het verleden bleek deze juwelier niet in orde te zijn met die wettelijke registratieplicht. Bij een nieuwe controle bleef hij nog steeds in overtreding. Dat kwam aan het licht nadat een vrouw op 26 augustus vorig jaar melding maakte van juwelen in de etalage die volgens haar gestolen waren uit de woning van haar zus. De politie trof daar vervolgens effectief de sieraden aan die als gestolen waren opgegeven. Voor deze juwelen konden geen registratiegegevens van de aankoop worden voorgelegd.

Het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) toonde zich in het verleden al tevreden met de acties van de stad. “Wij hebben label, keurmerken en vergunningen en deze juweliers hebben dat niet. Ze hebben een kwalijke reputatie en dat straalt ook af op onze sector, die nochtans veel strenger geregeld is. Wat ons betreft mag het nog strenger zijn. Verplicht de goud- en juwelenhandelaren om ook een uitbatingsvergunning te nemen, zoals dat bij de diamanthandel al verplicht is.”

Het is niet de eerste keer dat het stadsbestuur malafide juweliers sluit. Eind oktober 2018 ging er in de Pelikaanstraat omwille van gelijkaardige ook al eens eentje tijdelijk dicht.