Stad riskeert schadeclaim van 10 miljoen BOUWBEDRIJF GEDEMPTE ZUIDERDOKKEN WIL WERKEN VERDERZETTEN DAVID ACKE

02 augustus 2018

02u46 0 Antwerpen Er hangt de stad een claim van 10 miljoen boven het hoofd als de werken aan de Gedempte Zuiderdokken niet snel opnieuw van start gaan. Bouwbedrijf Van Laer wilde tegen vandaag groen licht. Daarom besliste burgemeester Bart De Wever dat er stabiliteitswerken mogen worden uitgevoerd om de oude dokwanden te verstevigen. Zo lijkt de stad die miljoenenclaim (even) te ontwijken.

Het dossier rond de Gedempte Zuiderdokken dreigt nog meer een juridisch getouwtrek te worden tussen verschillende partijen. Volgens De Tijd zou de stad een schadeclaim van 10 miljoen euro boven het hoofd hangen van bouwbedrijf Van Laer als die tegen vandaag geen groen licht kreeg om de werken verder te zetten. Burgemeester Bart De Wever trok het dossier daarom enkele weken geleden al naar zich toe om samen met schepen Koen Kennis een oplossing te vinden. Die oplossing lijkt te zijn gevonden in de vorm van veiligheidswerken en stabiliteitswerken. "Door het stilleggen van de werken voor de volledige afwerking van de parkingmuren, staat er een enorme druk op de oude dokwanden", lichtte schepen Koen Kennis eerder toe





Instabiel

"Hierdoor worden deze instabiel en vormen ze een potentieel gevaar voor de omliggende buurt. Het verder afwerken van de muren is dan ook noodzakelijk. Ondertussen blijven we in gesprek met de indieners van het beroep om tot een structurele oplossing te komen zodat de werken weer kunnen opstarten en deze plek eindelijk een groen en veelzijdig park kan worden voor de buurt."





Door die tijdelijke werken, die enkele weken zullen duren, ontloopt de stad de mogelijke miljoenenclaim. Volgens De Tijd stuurde Van Laer aanvankelijk een claim van 5 miljoen euro naar Q-Park, die concessiehouder is van de toekomstige parking. Maar zij stuurde die claim door naar de stad. Bovendien zou die 5 miljoen euro verdubbeld worden, indien Van Laer tegen vandaag geen groen licht kreeg om verder te mogen werken.





Veiligheidswerken

Met de aankondiging van de veiligheidswerken lijkt het er dus op dat Bart De Wever die schadeclaim onschadelijk heeft gemaakt. Bovendien vermijdt de stad zo dat Van Laer zijn mensen en machines weghaalt van de Gedempte Zuiderdokken en die inzet voor andere projecten. Maar dat klopt volgens schepen Koen Kennis niet: "Wij voeren die werken uit omwille van de veiligheid, niet om een claim te ontwijken."





Sinds mei liggen de werken aan de ondergrondse parking Steendok stil na een klacht van buurtbewoners. De stad zat enkele weken geleden samen met de betrokken partijen om te zoeken naar een oplossing. Toen vertelde schepen Kennis dat er bereidwilligheid is van alle partijen om snel tot een oplossing te komen. Bewonerscomité Pro Park Dok Zuid verzamelde toen 10.000 handtekeningen voor een snelle hervatting van de werken. Van Laer zet nu mee druk op de ketel door te dreigen met een immense schadeclaim. Vandaag zal Van Laer meer uitleg geven over die schadeclaim.