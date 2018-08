Stad reikt klagers Zuiderdokken de hand VERKEERSLUWE MAATREGELEN MOETEN VERVIERSSTRAAT ONTLASTEN PHILIPPE TRUYTS

25 augustus 2018

02u31 0 Antwerpen De stad stuurt de plannen voor de Gedempte Zuiderdokken bij en voert een aantal verkeersluwe maatregelen door. Daarmee hopen burgemeester Bart De Wever en mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) de stilgelegde werken aan de ondergrondse parking weer vlot te trekken.

De bouw van parking Steendok werd eind mei stilgelegd na een klacht van enkele buurtbewoners bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een uitspraak ten gronde kan nog heel wat maanden uitblijven. Grootste knelpunt: de Verviersstraat, waar aannemer Van Laere de uitgang van de parking aanlegt. Bewoners vrezen zware verkeersoverlast in die straat. Maar als de parking een bouwput blijft, komt er van de droom om van de Gedempte Zuiderdokken een park met pleinen en speelzones te maken niets in huis. "Daarom gaan we nu maatregelen nemen die het project kunnen doen vooruitgaan", deelde Bart De Wever vrijdag na het college mee. "Want het is wel ironisch dat de hele buurt een park wil én we tóch in de puree zijn geraakt. Er waren 34 overlegmomenten. Gebrek aan participatie? Ik denk het niet."





De stappen die de stad zet, passen in een bouwaanvraag voor de bovengrondse aanleg. Zo krijgt de Waalsekaai tussen de Verviersstraat en de Wapenstraat het statuut van woonerf. Doorgaand verkeer van noord naar zuid of vice versa zal niet meer kunnen op de Waalsekaai. De uitrit van de parking blijft in de Verviersstraat, maar verschuift ietwat richting Waalsekaai. Voor links en rechts afslaand verkeer in de Verviersstraat komt er een dubbele rijstrook. "Eén en ander moet de verzadigingsgraad van het verkeer in die straat van 97 naar 65 procent doen dalen", zegt Kennis. "We trekken naar de buurt voor verder overleg. Er ligt nu een helder verhaal op tafel."





"Geen dading"

De Wever wijst er ook nog op dat er in geen geval een dading of financiële regeling komt, zoals gebeurde met de klagers van de Sinksenfoor. "We geven burgers geen leiding op het openbaar domein." Stijn Verbist, advocaat van de twee bewoners uit de Verviersstraat die de procedure startten, reageert blij én verwonderd. "Ik ben blij dat het college de dreigende oververzadiging van de Verviersstraat erkent. Of de maatregelen afdoende zijn, moeten specialisten uitmaken. Maar ik ben ook verwonderd dat het college nu de pers bij elkaar roept, terwijl alle betrokken partijen in het geschil twee weken geleden akkoord gingen om een bemiddelaar aan te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Toch willen wij die bemiddeling alle kansen geven." Christophe Wuyts, van comité Pro Park Dok Zuid dat 10.000 handtekeningen verzamelde vóór de hervatting van de werken, is verheugd. "Als de stad haar woord geeft, hoop ik dat de klagers hun zaak laten vallen."