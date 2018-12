Stad praat over Antwerpse viering voor Red Lions philippe truyts

18 december 2018

11u56 0 Antwerpen De Red Lions worden vandaag, dinsdag, uitgebreid gevierd in onze hoofdstad. Maar het is mogelijk dat een aantal wereldkampioenen na Nieuwjaar ook in de metropool een huldiging krijgen. Het team kleurt immers zeer Antwerps.

Arthur en Loic Van Doren, Alexander Hendrickx, Thomas Briels, Felix Denayer, Nicolas De Kerpel en Loïck Luypaert: allemaal Red Lions met Antwerpse roots. Het kabinet van Sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) bevestigt dat het met de Belgische Hockeybond praat over een viering. Er zou dan een selectie van spelers naar Antwerpen kunnen komen. Toch is enige reserve op zijn plaats. Ook voor de Rode Duivels waren er plannen, maar het tijdstip - zomervakantie en aansluitend de start van de competities in binnen- en buitenland - stak daar een stokje voor. Met de kerstvakantie in aantocht hoeven we ook voor het hockey niet op een snelle hulde te rekenen.

Misschien is het een goed idee om een viering te koppelen aan de aanloop naar de twee grote hockey-evenementen in 2019: de Pro League in juni en het Europees Kampioenschap in augustus. Het Wilrijkse Plein in Antwerpen is dan het decor voor een pak matchen van de Red Lions en andere toplanden. Sowieso is de zondag veroverde wereldtitel een fantastische zaak voor de uitstraling van die twee toernooien. De stad bouwt voor het EK op het Wilrijkse Plein een tribune voor 8.000 toeschouwers.