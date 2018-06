Stad op zoek naar vier grote daken 09 juni 2018

02u54 0

Stad Antwerpen gaat op zoek naar vier daken van minstens 100 vierkante meter als pilootproject.





Die wil ze in samenspraak met de eigenaars laten omvormen tot innoverende, klimaatrobuuste daken met ruimte voor biodiversiteit. Klimaatrobuuste daken worden ingezet om de verwachte problemen van de klimaatsverandering aan te kunnen.





Op een dergelijk dak wordt er aan hemelwaterbeheer, hittebestrijding en biodiversiteit gedaan. Veel daken in Antwerpen hebben dat potentieel. Nieuwe functies toevoegen aan daken, is op dit moment nog grotendeels onontgonnen terrein. In Antwerpen wil Stadslab2050 daar verandering in brengen. (NBA)