Stad noemt 300.000 euro 'betaalbare woning' 22 februari 2018

Het stadsbestuur belooft al enkele jaren werk te maken van betaalbaar wonen. "Maar wat de stad aannneemt als 'betaalbaar' is dat voor het gros van de Antwerpenaar helemaal niet", zo besluit de PVDA op basis van de voorwaarden die werden opgelegd aan de projectontwikkelaar van een nieuwbouwproject in de Moonsstraat. Die moet daar drie 'betaalbare gezinswoningen' voorzien maar de prijzen liggen tussen de 260.000 en 300.000 euro. In de Moonsstraat 29-31 realiseert projectontwikkelaar Alta Build een nieuwbouwproject met 23 appartementen, vijftien woningen en een ondergrondse parking. Verplicht door de stad zijn daar ook drie 'betaalbare woningen' bij. De criteria die daarvoor gehanteerd worden zijn 2.000 tot 2.300 euro per vierkante meter, voor een woning van 130 vierkante meter. Bij die totaalprijs van 260.000 tot 300.000 euro moeten ook de btw en de registratierechten er nog bijgerekend worden. PVDA vreest dat dezelfde prijspolitiek gehanteerd zal worden op de Slachthuissite en de huurwoningen in de Fierensblokken en dat Antwerpen stilaan verandert in een soort reservaat voor tweeverdieners. "Wij pleiten voor gezinswoningen tussen 150.000 en 200.000 euro", aldus Peter Mertens. Volgens schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde liggen de prijzen voor de 3 woningen in de Moonsstraat 20 procent lager dan de marktprijs. "We mikken hiermee op gezinnen met kinderen die net te veel verdienen voor een sociale woning." Hij benadrukt dat over de Slachthuissite en Fierensblokken de gesprekken nog aan de gang zijn. (DILA)