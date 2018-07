Stad legt fonteinen stil 25 juli 2018

De stad Antwerpen legt de fonteinen stil tegen waterverspilling. De stad telt zo'n 50 fonteinen, 40 daarvan zijn al sinds gisteravond niet meer actief. Een tiental heeft hun eigen waterreservoir dat automatisch aangelengd wordt. Ook die automatische aanlenging wordt nu stopgezet. Het water dat de fonteinen nu nog hebben, blijft voorlopig wel voor verkoeling zorgen. "Voor de fonteinen van Park Spoor Noord is er een uitzondering, omdat dat een fontein is goed voor mens en dier. De gourverneur geeft daarvoor een speciale toestemming", vertelt woordvoerder Ellen Wauters van bevoegd schepen Caroline Bastiaens (CD&V). Vorig jaar in juni gingen ook de fonteinen uit, toen voor het eerst, vandaag dus voor de tweede keer. Mensen die trouwens water verspillen in het bijzijn van de politie riskeren zware straffen. Verspilling van water tijdens dit verbod, wordt even streng bestraft als vuurverbod, dat kan in extreme gevallen zelfs tot gevangenisstraf leiden. (NBA)