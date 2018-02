Stad legt deelsystemen aan banden 27 februari 2018

02u39 0 Antwerpen De stad heeft een nieuw reglement klaar voor de deelmobiliteit om een wildgroei aan systemen te voorkomen. Tot vandaag kon elke onderneming met een idee eigenlijk een eigen deelfiets of -bromfietssysteem starten.

Onze stad begint het al aardig gewoon te worden, de deelmobiliteit. We kunnen al profiteren van de Vélo's, de Cloudbikes, de Scooty's, de Poppy's, Cambio of Bolide. Om een volledige wildgroei aan systemen, en uiteindelijk ook overlast, te voorkomen, heeft de stad nu een eigen reglement uitgewerkt. "Er zijn deelfietssystemen in Amsterdam of Brussel die zich zonder echte overeenkomst hebben gevestigd in de stad. De fietsen werden dan ook gewoon op het openbaar domein achter gelaten, daar waar je het niet wilde of onreglementair. Wij hebben tot nog toe in de stad dat probleem niet maar we hebben nu wel een reglement uitgewerkt", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).





Stalling

Het gaat vooral op de freefloatsystemen, waar de fiets of bromfiets niet naar een vaste stalling wordt terug gebracht. Het nieuwe reglement zegt ook dat de vervoersmodi een bepaald gebruik moeten halen, als die niet gehaald worden, worden ze opgedoekt.





De schepen denkt ook dat er nog ruimte is voor andere systemen. "Als nieuwe spelers, en we denken dat daar zeker nog ruimte voor is, zich nu in de stad willen vestigen kunnen ze bij de stad een gratis vergunning aanvragen."





Het reglement werd gisterenavond goedgekeurd op de gemeenteraad.





(NBA)