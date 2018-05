Stad lanceert marketingfonds 24 mei 2018

De stad Antwerpen lanceert een nieuw initiatief voor de internationale marketing van de stad: het stadsmarketingfonds. Met dit fonds zal de stad projecten uit de samenleving die bijdragen aan de internationale promotie van Antwerpen kunnen ondersteunen.





Organisaties, zowel uit Antwerpen als daarbuiten, kunnen een project indienen. Dat gaat van evenementen, communicatie-initiatieven tot congressen. Een professionele jury, bestaande uit de stadssecretaris, twee bedrijfsdirecteurs van de stad Antwerpen, twee privé-partners en een extern jurylid, adviseert over de aanvragen. De geselecteerde projecten komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.





Antwerpse organisaties zijn alvast enthousiast. "Het stadsmarketingfonds zie ik als de uitnodiging om mee na te denken over de stad en mee de schouders eronder te zetten" zegt Bart De Baere, directeur van het M HKA.





