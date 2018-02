Stad lanceert Kinderopvangzoeker 23 februari 2018

De nieuwe onlinetool 'Kinderopvangzoeker' wordt het centrale punt voor informatie over en de zoektocht naar kinderopvang. Iedere aanbieder binnen de stad is opgenomen in de Kinderopvangzoeker. Al deze initiatieven bieden ouders praktische informatie over hun opvang. Bij een 70 procent van de initiatieven kunnen ouders ook al een online-aanvraag invullen. Dringende opvangvragen worden in de tool zichtbaar voor het contactpunt kinderopvang, die deze kan oppikken en mee kan opvolgen. De stad investeert 100.000 euro in de tool. Meer info via www.antwerpen.be/kinderopvangzoeker. (NBA)