Stad laat voor nieuwe afvaloven huidige locatie nog niet los, maar bekijkt ook andere opties philippe truyts

01 maart 2019

18u01 0 Antwerpen Er komt een nieuw onderzoek naar alternatieve locaties voor een nieuwe verbrandingsoven op Antwerps grondgebied. Dat heeft het college vrijdag beslist. “Maar de huidige locatie in Wilrijk blijft net zo goed een optie”, zo zegt Michael Lescroart, woordvoerder van bevoegd schepen Fons Duchateau (N-VA).

Eerder deze week raakte bekend dat Vlaams minister voor Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe afvalcentrale voor ISVAG had geweigerd. Dat ligt aan de onduidelijkheid over wat er met de oude oven gebeurt als het geplande, nieuwe complex langs de Boomsesteenweg klaar is. Oppositiepartij Groen reageerde tevreden en droomde al van een volgende stap van intercommunale ISVAG: een nieuw en toekomstgericht project in de Antwerpse haven. In principe was dat ook de voorkeur van meerderheidspartij sp.a. De partij bestrijdt al jaren de Wilrijkse vestiging.

“Voor elke locatie moet gekeken worden naar de meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan de warmtenetten”, zegt Michael Lescroart. “Laten we ook niet vergeten dat er naast Antwerpen ook andere gemeenten belangen hebben.”

De huidige plek van de oven blijft een piste. Ze zal worden afgewogen tegen alternatieve locaties. Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) verklaarde vrijdag nog dat er ruimer zal worden gekeken dan de haven.