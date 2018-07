Stad laat struikelstenen toe 17 juli 2018

02u36 0 Antwerpen Burgers die een 'struikelsteen' voor een huis van een slachtoffer van het oorlogsgeweld willen plaatsen, kunnen dat vanaf nu ook officieel aanvragen bij de stad Antwerpen. Het college baseert zich daarvoor op de aanbevelingen van een wetenschappelijke adviesraad.

De Stolpersteine zijn een idee van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De stenen van 10 bij 10 centimeter bevatten onder meer de naam, deportatiedatum en datum van het overlijden van het slachtoffer van de nazi's. Wie een steen wil plaatsen, kan nu een dossier indienen via het formulierenloket van de stad (www.antwerpen.be). De stad gaat na of de locatie geschikt is en of de gegevens over het slachtoffer correct zijn. De aanvrager moet de bewoner van het huis verwittigen waar de struikelsteen komt en betaalt de kosten van de plaatsing.





De stad bestudeert ook het voorstel van een wetenschappelijke adviesraad voor een Antwerps herdenkingsmonument met daarop de namen van alle slachtoffers, dus niet enkel gedeporteerden.





