Stad laat kleurrijke visgevel verwijderen: “Past niet in straatbeeld” David Acke

13 januari 2019

17u54 0 Antwerpen Een muurschildering over twee verdiepingen in de Sint-Elisabethstraat zorgt voor heel wat commotie. Na een jaar beslist de stad dat de muurschildering moet verdwijnen. “De juiste procedure werd niet gevolgd.” Ook een regularisatie bracht geen zoden aan de dijk. Ondertussen is er een petitie gestart voor het behoud van de vis.

Al sinds februari vorig jaar siert een gigantische vis de gevel van een rijwoning in de Sint-Elisabethstraat. Het is een kunstwerk van de street art kunstenaar Joachim Lambrechts en een idee van Katleen Linders. Zij woont in het gebouw en wilde op die manier de straat wat kleur geven. Maar nu heeft de stad beslist dat de muurschildering weg moet. Reden: er werd geen vergunning aangevraagd. Vlak voor de kerstvakantie ontving Katleen een proces verbaal in de bus dat ze een overtreding tegen de bouwcode had begaan. “Ik riskeerde een boete tussen de 26 euro en 400.000 euro en een gevangenisstraf tussen de 18 dagen en 5 jaar. Zover zal het natuurlijk nooit komen maar ik schrok toch wel even. Eerlijk gezegd wist ik niet dat je daarvoor een vergunning moest aanvragen. Dat is een fout geweest van mij,” vertelt ze.

Regularisering

Om die fout recht te zetten, diende Katleen een regularisatie in. Maar een nieuwe brief van de stad, kwam als een donderslag bij heldere hemel. De regularisatie werd geweigerd. “Onbegrijpelijk. Vooral als je de redenen leest die in de brief staan beschreven. De muurschildering zou hinderlijk zijn voor het straatbeeld en er is geen kwaliteitsvolle relatie tussen de oude en nieuwe architectuur. Ben je al eens door die straat gereden? Dit moet zowat de lelijkste straat van Antwerpen zijn.”

Volgens Katleen moet een toevallig passerende ambtenaar de muurschildering hebben gezien want klachten over de tekening zijn er nooit geweest. “Integendeel. Ik kreeg alleen maar positieve reacties van de buurt. Ook op Facebook krijg ik alleen maar steun. Ik had toch een beetje meer redelijkheid verwacht van de stad.”

Schepen voor Stadsontwikkeling Annick Deridder (N-VA) laat weten dat er geen andere optie was dan de regularisatie weigeren. “Navraag leert dat door de betrokken burgers niet de correcte procedure werd gevolgd voor de aanvraag. Waardoor een weigering de enige optie was. Het betreft hier een voorbeeld van graffiti street art, waarvoor onder bepaalde voorwaarden wel degelijk toelating kan gegeven worden. Alleen is een en ander een artistieke afweging en moet dit aan een commissie voorgelegd worden. We zullen dit ook zo meegeven aan betrokkenen.”

Petitie

Op Facebook regent het negatieve reacties op die beslissing en ondertussen is er ook een online petitie gestart om de grote vis te redden. En ook Katleen is van plan een bezwaarschrift in te dienen tegen de weigering. “Ik heb nog altijd hoop dat alles mag blijven zoals het nu is. Al ben ik ook bang dat de stad hier een voorbeeld zal willen stellen. Dan zit er niets anders op om de muurschildering te overschilderen,” zucht Katleen. En ze weet ook al in welke kleur ze dat zal doen. “Ik heb ondertussen geleerd dat de oorspronkelijke kleur terug moet komen. Het zal dus opnieuw grijs worden.”