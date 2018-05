Stad krijgt Nederlandse gevangenis cadeau TILBURGSE CELLEN GEDEMONTEERD EN NAAR ZANDVLIET GEBRACHT JONATHAN BERNAERTS

25 mei 2018

03u05 0 Antwerpen In Antwerpen pakt de politie maandelijks 75 à 100 criminele illegalen op. Vanaf 2021 zullen zij, in afwachting van uitzetting, in Zandvliet opgesloten worden... in de gevangenis van Tilburg. De cellen worden gedemonteerd en naar het polderdorp overgebracht.

Het Antwerpse stadsbestuur stoort zich mateloos aan criminele illegalen. In totaal kregen 3.000 illegalen vorig jaar een pv. Wat bleek: één op zes had al minstens één bevel om het grondgebied te verlaten gekregen.





"Elke maand lopen tussen de 75 en 100 criminele illegalen tegen de lamp", weet burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Ze maken zich voornamelijk schuldig aan drugshandel, winkeldiefstallen, inbraken en geweldsdelicten. Door hen het land uit te zetten, verhogen we de leefbaarheid én zetten we criminele organisaties, die illegalen inschakelen, onder druk."





Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) worden in ons land 4 op de 10 personen met een bevel om het grondgebied te verlaten, effectief uitgezet. Dat aantal moet omhoog, dus besliste de federale regering om de capaciteit in gesloten centra tegen 2022 op te trekken van 600 naar 1.100. Een van de belangrijkste projecten van het plan is een nieuw centrum naast de A12 nabij Zandvliet. Daar worden 144 plaatsen voorzien in een individueel regime, voornamelijk voor criminele illegalen.





Knap staaltje recyclage

Het centrum wordt een knap staaltje recyclage: België neemt de voormalige gevangenis van Tilburg over van Nederland. Gratis en voor niets. Wél staat ons land in voor de demontage van de metalen containers, het transport én het in orde stellen van het terrein. De kostprijs bedraagt 20 miljoen euro. "Veel goedkoper dan een nieuwbouw én een besparing van miljoenen", luidt het. Het centrum moet in de eerste helft van 2021 klaar zijn.





10.000 handtekeningen

De Belgische justitie kent de gevangenis van Tilburg goed. Om de overbevolking bij ons te verlichten werden er vanaf 2010 voor een vijfhonderdtal gedetineerden cellen gehuurd. Eind 2016 liep het contract af en keerden onze gedetineerden terug. De gevangenis van Tilburg zelf ging dicht omdat Nederland door de dalende criminaliteit met een overaanbod aan capaciteit zat.





Wie het centrum niet graag ziet komen, is de Zandvlietenaar: er werden al 10.000 protesthandtekeningen verzameld. Vervelend is het ook voor het districtsbestuur van Zandvliet: N-VA maakt deel uit van de coalitie. "De N-VA-collega's lijken geen bezwaar te hebben", zegt Zander Vliegen van Team2040. "Maar een deel van het bestuur, en zeker ook ikzelf, is ontstemd over de keuze voor Zandvliet. En al zeker over de gebrekkige communicatie over het project."





Staatssecretaries Francken sust: "Het gaat om een gesloten centrum: overlast zal er niet zijn. Bovendien levert het project ons 150 nieuwe jobs op."





