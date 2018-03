Stad koopt postgebouw, maar moskee geeft hoop niet op BPOST-PAND IN SEEFHOEK WORDT KINDERDAGVERBLIJF DAVID ACKE

26 maart 2018

02u31 0 Antwerpen De stad heeft gebruik gemaakt van haar voorkooprecht en telde 1,3 miljoen neer om het voormalige Bpost-pand in de Wilgenstraat te kopen. In het pand komt een kinderdagverblijf. Vzw Omar kan er dus geen Cultureel Islamitisch Centrum inrichten, maar hoopt op toenadering van de stad.

Het voorkooprecht geeft de stad voorrang om bepaalde gronden en gebouwen te kopen en de stad heeft nu van dat recht gebruik gemaakt. In het gebouw van 3.600 vierkante meter in de Seefhoek komt een kinderdagverblijf voor de kinderen van het nabijgelegen kinderdagverblijf Deugniet. Ook vzw Omar, de vzw achter de gelijknamige moskee wat verderop, had interesse in het gebouw en wilde er een Cultureel Islamitisch Centrum inrichten, maar daar komt voorlopig dus niets van in huis. De vzw hoopt wel nog nog op een samenwerking met de stad Antwerpen. "Het klopt dat de vzw graag een ruimte ter beschikking zou willen krijgen, maar als stad bekijken we eerst een stedelijke invulling. Maar alle pistes liggen open", klinkt het op het kabinet van schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daout (N-VA). Bij vzw Omar hopen ze op dialoog. Zij willen vooral de negatieve berichtgeving rond de Islam doorbreken. Vandaar de plannen voor een Cultureel Islamitisch Centrum. "Maar we zijn ons bewust van de politieke gevoeligheid rond dit onderwerp. Al zou een toenadering vanuit het stadsbestuur wel een positief effect kunnen hebben om de stereotypen weg te werken. Maar we wachten af. De stad is aan zet."





Schepen voor Patrimonium en Erediensten Caroline Bastiaens (CD&V) zegt dat er inderdaad gesprekken aan de gang zijn met verschillende moskeeën.





Rond de tafel

"Heel wat van die moskeeën zijn vandaag gevestigd in huizen die daar niet voor bestemd zijn. Op vlak van veiligheid is dat niet ideaal. Ik denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid. Daarom zitten we met verschillende moskeeën rond de tafel om te zoeken naar een middenweg, ook met vzw Omar. Of dat dan in de Wilgenstraat moet zijn, dat laat ik in het midden", besluit schepen Bastiaens.





Over één aspect is wel al min of meer duidelijkheid. Bpost zou in het gebouw een ruimte huren om er een kantoor in onder te brengen. Maar dat is verre toekomstmuziek. Het hele gebouw moet nog gerenoveerd worden. Pas in 2020 zouden de kinderen van de Deugniet er hun onderkomen krijgen.