Stad komt bewoners tegemoet: parkeren buiten Ring en Singel wordt vanaf april betalend voor pendelaars David Acke

01 februari 2019

15u45 0 Antwerpen Vanaf april voert de stad Antwerpen bewonersparkeren in de 20ste-eeuwse gordel in. Bijgevolg moeten bezoekers en pendelaars daar betalen of een parkeerschijf leggen. De stad doet dit om de parkeerdruk voor bewoners in die wijken te verlagen. In de hele stad krijgen de zones met bewonersvergunning bovendien een meer herkenbare afbakening.

Sinds een aantal jaar promoot de stad Antwerpen bezoekers om hun wagen aan de rand van de stad te parkeren om daarna met behulp van deelsystemen of het openbaar vervoer naar het centrum te trekken. Heel wat mensen doen dat ondertussen met als gevolg dat de parkeerdruk in de wijken aan de buitenzijde van de Antwerpse Singel en Ring erg toeneemt. “We kregen heel wat klachten binnen en daarom werden er in 2017 verschillende parkeeronderzoeken uitgevoerd: in Borgerhout extra muros, Berchem extra muros, de ruime zone rond Sportpaleis en in de Zone Expo. De resultaten van deze parkeeronderzoeken bevestigen de meldingen. De parkeerdruk is er effectief hoog”, vertelt schepen van Mobiliteit Koen Kennis.

Blauwe parkeerkaart

Om die parkeerdruk nu te verminderen zullen niet-bewoners vanaf april ook in deze zones moeten betalen of hun blauwe parkeerkaart leggen. Volgens Kamiel Monnoyeur die in de buurt van het Sportpaleis woont, kan deze maatregel wel een positief effect hebben. “Vooral tijdens evenementen in het Sportpaleis is de druk hier enorm groot. Dat je hier ook zal moeten betalen, zal mensen er misschien toe aanzetten uit te wijken naar de parkings van het Sportpaleis zelf.”

Kleurenpatroon

De nieuwe betaalde zones worden onderverdeeld volgens het bestaande kleurenschema. In de blauwe zones geldt schijfparkeren, wat de parkeerduur tot maximaal 2 uur beperkt. “De drie grootste blauwe zones liggen in de ruime omgeving van het Sportpaleis, Lotto Arena, Antwerp Expo en het Middelheimziekenhuis. Deze locaties genereren heel wat bezoekers. Het gebruik van de parkeerschijf verplicht deze bezoekers om alternatieven te zoeken als ze langer dan 2 uur willen parkeren”, legt schepen Kennis uit.

In de betaalzones wordt het algemeen principe gehanteerd dat stelt hoe dichter je bij het centrum parkeert, hoe duurder een ticket wordt. Deze redenering wordt ook verder doorgetrokken bij de uitbreiding van het betalend parkeren buiten de Singel.

Lichte vracht

Nog een wijziging aan het parkeerbeleid vanaf 1 april is dat alle voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,5 ton dan overal in de 20ste-eeuwse gordel mogen parkeren, behalve in de winkelstraten. Voordien mochten deze voertuigen enkel in specifieke straten parkeren. Deze nieuwe regeling is in de binnenstad al van kracht sinds 1 oktober.