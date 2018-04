Stad kiest voor elektrische taxi's 14 april 2018

02u48 0

De stad gaat vanaf 1 juni vergunningsaanvragen voor elektrische taxi's voorrang geven op de bestaande wachtlijst voor taxi's op diesel of benzine. Dit jaar zouden 22 e-taxi's een vergunning krijgen.





Volgens het college zijn elektrische taxi's een prima investering voor een schonere stad.





Daarom wil Antwerpen tegen 2025 alle taxi's laten rijden op alternatieve brandstof. Momenteel rijden er slechts twee e-taxi's rond in de stad.





Om dit soort taxi's rendabel te maken, is er meer en snelle laadinfrastructuur nodig. De stad bekijkt met de taxisector hoe en waar die laadpunten best worden geplaatst.