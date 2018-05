Stad is kwart veiliger geworden BESTE LEERLING VAN DE KLAS IN CRIMINALITEITSBESTRIJDING IN BELGIË PATRICK LEFELON

11 mei 2018

02u24 0 Antwerpen De criminaliteit in Antwerpen is in vijf jaar tijd met 27% gedaald. Sommige fenomenen zoals handtasroven bij bejaarden zijn zelfs met 72 % gezakt. Serge Muyters legt na zijn eerste vijf jaar als korpschef een uitstekend rapport voor.

Antwerpen is geen uitzondering. In alle grote steden in West-Europa is de criminaliteit (fors) gedaald. Soms is die daling zo groot dat de bevolking de cijfers ongeloofwaardig vindt. In Nederland zorgt die tegenstelling voor een publiek debat onder de titel 'Het mysterie van de verdwenen criminaliteit'.





Burgemeester Bart De Wever: "In onze buurlanden is de criminaliteit vanaf de eeuwwisseling gaan dalen. In Antwerpen is de kentering er pas gekomen in 2013 toen ik burgemeester werd en Serge Muyters de leiding kreeg over de politie. De daling is dan veel sneller gegaan dan elders. Antwerpen is vandaag de allerbeste leerling van de klas in criminaliteitsbestrijding in België."





War On Drugs

Korpschef Serge Muyters toont met zijn cijfers aan dat de politie op alle fenomenen vooruitgang boekt: woninginbraken -32 %, handtasroven - 71 %, andere diefstallen met geweld -42%, gewapende overvallen - 52%, diefstallen uit auto -51%.





Uiteraard ontbreekt de War on Drugs niet in de cijfers. Feiten van drugshandel zijn met 27 % gestegen. Voor De Wever is dat goed nieuws: "We hebben een drugondersteuningsteam dat alleen daar op werkt. Natuurlijk moesten we dan een stijging zien."





Woninginbraken blijven een werkpunt: 3.439 feiten in 2017. Dat is wel een daling van -32% in vijf jaar. De politie experimenteert met 'synthetisch DNA' om waardevolle spullen beter te beschermen. Er loopt een proefproject in de Tuinwijk in Borgerhout. Synthetisch DNA is een markeervloeistof die een identificatiecode aanbrengt op bezittingen. Je ziet de code alleen onder een UV-lamp.





Duurdere fietsen

Een ander aandachtspunt zijn de fietsdiefstallen: een stijging met 2% tot 3.716 feiten in 2017.





Burgemeester De Wever: "Er worden meer fietsdiefstallen aangegeven dan vijf of tien jaar geleden. Dat heeft twee oorzaken: fietsen, zeker de elektrische, zijn veel duurder dan vroeger. En er worden meer fietsverzekeringen afgesloten. Het stadsbestuur zal de volgende legislatuur meer investeren in grote, bewaakte fietsparkings, genre het fietsgebouw naast Berchem Station."





Troetelkind

De Antwerpse politie is de jongste vijf jaar het troetelkind van het stadsbestuur geweest. Alles wat korpschef Muyters vroeg aan technologie of voertuigen, kreeg hij. Tot en met twee Amerikaanse pantserwagens Bearcats.





Ook de volgende vijf jaar zal de politie verwend worden. Het korps krijgt een nieuw mastergebouw in Berchem (kostprijs 229 miljoen). Het cameraschild wordt uitgebreid buiten de ring. Burgemeester Bart De Wever voorspelt dat de politie op termijn een eigen netwerk van 1.000 camera's zal hebben. Nu zijn er dat zo'n 350.