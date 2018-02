Stad investeert 26 miljoen euro in bouw acht scholen 21 februari 2018

02u52 0 Antwerpen De stad Antwerpen heeft ruim 26 miljoen euro geïnvesteerd in grond en gebouwen voor de realisatie van nieuwe scholen. Het gaat om acht scholen op zes locaties, goed voor in totaal 1.855 plaatsen in lager en middelbaar onderwijs.

"Vandaag is er nog steeds een grote capaciteitsdruk wat het aantal plaatsen in onderwijs betreft. Vandaag is net genoeg capaciteit en dat is eigenlijk te weinig. We moeten ervoor zorgen dat de marge groter wordt," zegt schepen voor Patrimonium Carolien Bastiaens(CD&V).





Het probleem waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben, is dat er geen subsidies zijn voor het aankopen van grond. De 26.685.484 euro zal worden verdeeld over zes projecten, goed voor acht scholen.





In de Kerkstraat wordt een stuk grond gekocht dat zal dienen voor basis- en secundair onderwijs. Er komen 96 plaatsen voor het basis- en 144 voor secundair onderwijs. In de Everaertstraat wordt een bestaand gebouw gekocht dat omgebouwd zal worden tot een basisschool met 300 plaatsen. De Cadixschool krijgt dan weer een nieuwe school voor 250 plaatsen. De stad zal de gronden kopen en ter beschikking stellen.





Op het Nieuw Zuid komen twee nieuwe basisscholen voor in totaal 500 leerlingen. Tot slot wordt het voormalige ziekenhuis in de Lamorinièrestraat verbouwd tot twee basisscholen, samen goed voor 565 plaatsen. Het gaat in totaal om 1.461 plaatsen in lager onderwijs en 394 in secundair, goed voor alles samen 1.855 leerlingen.





Schooljaar 2020-2021

De bouw van de gebouwen kunnen de scholen realiseren met enerzijds eigen middelen en anderzijds met de subsidies die ze via Vlaanderen kunnen bekomen. Als alles vlot verloopt, zouden de eerste nieuwe scholen in 2020-2021 al kunnen openen. (ADA)