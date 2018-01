Stad informeert over vreemdelingenstemrecht 31 januari 2018

Een wervingscampagne voor het vreemdelingenstemrecht: een brug te ver voor de meerderheid, zo bleek maandag op de gemeenteraad. Annemie Turtelboom (Open Vld) vindt het wel belangrijk dat mensen over alle informatie beschikken over hun stemrecht.





Ikrame Kastit (Groen) vroeg burgemeester Bart De Wever (N-VA) welke acties de stad wil ondernemen. In een motie stelde ze voor dat alle stemgerechtigde niet-Belgen van buiten de Europese Unie een brief met de procedure zouden krijgen. "Een sensibiliseringscampagne op maat en oefensessies op pc zijn wenselijk."





De opkomst van stemgerechtigde vreemdelingen bleef tot nu toe laag. "Vele factoren spelen mee", denkt De Wever. "Eén daarvan is dat je zodra je bent ingeschreven onder de stemplicht valt. Dat schrikt velen af. Maar we gaan ons in het college beraden. Registreren was nooit eenvoudiger dankzij de digitalisering. Via de website van de stad, maar ook op papier, zullen we onze burgers vertellen waar ze het registratieformulier zullen vinden."





De motie van Kastit werd weggestemd. (PHT)