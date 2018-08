Stad huldigt 'Nonkel Jef' (80) 25 augustus 2018

Hij woont al een jaar of tien in Booischot, maar acteur Ivo Pauwels blijft wel een geboren Antwerpenaar. En dus werd 'Nonkel Jef' (VTM zond 175 afleveringen uit) vrijdag in het Felixpakhuis gehuldigd voor zijn tachtigste verjaardag én een carrière van zestig jaar. "De lach hing al van in zijn jeugdjaren aan zijn kont, toen hij op familiefeesten typetjes neerzette", prees Bart De Wever hem.





Pauwels blijft met zijn partner Diana More het land rondreizen voor shows. "Niet slecht voor iemand die door de dokters op zijn negende werd opgegeven vanwege bedorven Ovomaltine. Een geraspte, bruin uitgeslagen appel redde me. Volgend jaar, in september, begin ik aan mijn derde theaterproductie van Nonkel Jef. Ik zou zeggen: 'Schol', een woord dat in tachtig jaar weinig geheimen had voor mij." Lang voor Nonkel Jef speelde Pauwels voor het Jeugdtheater, de KNS en De Zwarte Komedie. Hij richtte met Ruud De Ridder het Echt Antwaarps Teater op. (PHT)