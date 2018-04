Stad herdenkt grootste ramp ooit in kledingindustrie 25 april 2018

Op het Theaterplein zijn gisteren de honderden dodelijke slachtoffers herdacht van de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh, exact vijf jaar geleden. De initiatiefnemers roepen consumenten, bedrijven en de overheid op meer te doen voor 'schonere kleren'.





Op het plein stalden middenveldbewegingen, verenigd in de 'Schone Kleren Campagne', 1.138 paar schoenen uit, als symbool voor de 1.138 dodelijke slachtoffers van het in 2013 ingestorte Rana Plaza-complex. Met portretten en een minuut stilte werd ook de aandacht gevestigd op nog eens 2.000 (zwaar)gewonde arbeiders.





Vandaag zijn de kledingfabrieken veiliger dan in 2013, maar de kledingarbeiders leven nog steeds in krottenwijken, zeggen de initiatiefnemers. Daarom roepen ze op tot actie. (BJS)