Stad herdenkt Gilbert Van Schoonbeke 02u41 0 Antwerpen Het stadsbestuur gaat het vijfhonderdste geboortejaar van Gilbert van Schoonbeke in 2019 opluisteren met een tentoonstelling, een wandeling en tekstpanelen op straat. De restauratie van het Brouwershuis van urbanist van Schoonbeke wacht nog op de handtekening van Vlaams Erfgoedminister Geert Bourgeois (N-VA).

Gilbert van Schoonbeke heeft zijn stempel gedrukt op de uitbreiding van Antwerpen in de zestiende eeuw. Hij liet de Spaanse omwalling bouwen, net als de Stadswaag, legde drie vlieten aan en trok het Waterhuis op. Dat voorzag 16 brouwerijen van zuiver water. Vandaag staat het gebouw bekend als het Brouwershuis, een museum dat al 17 jaar dicht is. Stuwende kracht achter een restauratie - met klemtoon op conservatie - is bierkenner en auteur Wilfried Patroons (Vrienden van het Brouwershuis). De restauratie omvat de hydraulische installatie in de kelder én de vertrekken van de brouwersnatie. De molenaarswoning is daar niet bij.





De Vrienden van het Brouwershuis leverden de stad een resem ideeën voor het herdenkingsjaar. Er is nu alvast een engagement van het college voor een tentoonstelling in het FelixArchief, een wandeling rond de nog bestaande gebouwen uit van Schoonbekes tijd, tekstpanelen op die plekken én concerten met 16de-eeuwse muziek. De stad gaat bekijken of het programma nog kan worden uitgebreid.





Wilfried Patroons werkt bijvoorbeeld aan een concert met Stef Bos. De bekende zanger werd geboren in Veenendaal. Die Nederlandse gemeente dankt haar bestaan aan van Schoonbeke. (PHT)