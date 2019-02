Stad helpt schaatsclubs Ruggeveld met tijdelijke piste philippe truyts

22 februari 2019

19u14 0 Antwerpen De stad gaat op zoek naar een geschikte plek voor een tijdelijke schaatspiste van 60 bij 30 meter. Die piste zou moeten openen in september en zo de dakloos geworden Antwerp Phantoms en de Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld (AKR) uit de nood helpen.

Vorig weekend werd het schaatsgala van AKR op Ruggeveld afgelast. Het dak van het gebouw uit de jaren zeventig bleek niet meer stabiel te zijn. Na verder onderzoek besliste de stad de schaatshal definitief te sluiten. Dat is een opdoffer voor de twee betrokken sportclubs. Want de gloednieuwe ijshal opent te vroegste in het najaar van 2021 de deuren op Ruggeveld.

“Die mensen zijn zelf op zoek gegaan naar alternatieven”, zegt Kris Goossenaerts, woordvoerder van schepen Ludo Van Campenhout (N-VA), na een gesprek met de clubs. “Onder meer in Herentals, Mechelen en Turnhout, zelfs in Nederland. Dat helpt op de korte termijn. Op de middellange termijn – een half jaar – moet er een tijdelijke piste komen van 60 bij 30 meter. Een dak is niet per se nodig, een tent als overspanning kan ook. Het komt er nu op aan een geschikte plaats te vinden op stedelijk grondgebied.”