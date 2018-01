Stad haalt klimaatdoelen 02u31 0

De stad Antwerpen is goed op weg om de klimaatdoelen tegen 2020 te halen. Dan moet de uitstoot van broeikasgassen 20 procent lager liggen dan in 2005. Beste 'leerlingen' van de klas zijn de industrie én de stedelijke diensten. In het transport, de handel en de diensten stijgt de uitstoot.





In 2015 was de CO2-uitstoot in Antwerpen met 14,5 procent gedaald tegenover 2005. De stedelijke diensten doen nog veel beter. De emissies zijn daar in tien jaar tijd met liefst 37 procent gezakt. De ambitie van 50 procent minder uitstoot tegen 2020 ligt binnen bereik.





Andere uitblinker is de industrie, die de emissies met 47 procent wist te beperken. Maar ook de huishoudens in de stad doen het met een daling van 23 procent zeer behoorlijk.





Niet zo verbazend met de toename van het verkeer: de uitstoot van auto's is tussen 2005 en 2015 in de stad met 4 procent gestegen. Volgens bevoegd schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) zet Antwerpen daarom in op vertramming, deelwagens, het promoten van schonere auto's en een uitbreiding van het Velo-netwerk. (PHT)