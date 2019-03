Stad geeft voor de helft toe: Beerschot Wilrijk mag gedeelte van extra tribune gebruiken philippe truyts

07 maart 2019

19u02 1 Antwerpen Beter laat dan nooit voor het Kiel: Beerschot Wilrijk mag zaterdag tegen KV Mechelen tribune 2 voor de helft openstellen. Daardoor kunnen naast de jeugdspelers van de club toch nog 500 andere thuissupporters een ticket kopen. Dat salomonsoordeel van de stad volgde donderdagavond na dagenlang overleg over de stabiliteit van de tribune.

De tickets vlogen sinds maandagavond de deur uit voor de eerste finalematch tegen KV Mechelen. “Dat overtrof onze verwachtingen”, vertelt Gunther Dieltjens. “Dit duel leeft duidelijk meer dan de titelwedstrijden tegen Cercle Brugge een jaar geleden. Voor de zekerheid hadden we afgelopen zaterdag al een keuring van tribune 2 (de kant van het klooster, red.) laten doen. Zoals gebruikelijk werd die uitgevoerd door een ingenieur van keuringsbedrijf OCB. De tribune bleek perfect binnen de veiligheidsnorm van 300 kilogram belasting per m² te vallen. Tot we deze week hoorden dat Binnenlandse Zaken een strengere norm hanteerde: 500 kilo belasting per m². Wel, geen enkel stadion wordt op die manier gemeten. Op een vierkante meter staan hoogstens drie zitjes. Zelfs als je er vier zou kunnen zetten, kom je met vier mensen van 80 kilo uit op 320 kilogram. Helemaal onbegrijpelijk is dat het bezoekersvak in tribune 2 dan weer géén probleem is.”

“Niets mis”

Alle beschikbare tickets voor Beerschot-Mechelen (tribunes 1, 3 en 4) waren verkocht toen er enigszins verlossend nieuws van de stad kwam. Tribune 2 mag zaterdag voor de helft worden gebruikt. Zo hield de stad rekening met het onbegrip en de bezorgdheid van de club. “We zijn natuurlijk tevreden dat we nog extra tickets kunnen verkopen. Maar we blijven er ook bij dat met die tribune echt niets mis is”, zegt Dieltjens.

Een deel van de 500 tickets is donderdagavond online beschikbaar. Vrijdag, vanaf 10 uur, liggen er nog enkele honderden kaarten klaar in de ticket corner. Er zullen nu circa 11.000 mensen de wedstrijd kunnen bijwonen.

Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA), beklemtoont dat de stad het advies van de brandweer, de stedelijke veiligheidsingenieur en de rampencoördinator heeft gevolgd. “Zodoende kan de tribune onder voorwaarden gedeeltelijk in gebruik worden genomen.”

“Belachelijk”

Guy Van Hecke, woordvoerder van sfeergroep Armata Viola, had het donderdag in de vooravond nog over een pestmaatregel. “Dit is toch belachelijk? Die tribune is goedgekeurd. Is er dan zo’n verschil tussen tribune 2 en tribune 4 aan de overzijde? Het is hetzelfde beton. De situatie speelt enkel in de kaart van de tegenstander.”

Armata Viola roept intussen alle fans op om zoveel mogelijk vlaggen mee te nemen en zaterdag voor aanvang van de wedstrijd voor een ongekende vlaggenzee te zorgen.