Stad gaat diabetici zelf beter opvolgen NBA

14 november 2018

19u36 0 Antwerpen “We moeten diabetes-patiënten, vaak mensen in precaire situaties, beter opvolgen”, zegt schepen voor sociale zaken, Fons Duchateau die een plan uitrolt op Antwerpen Noord en het Kiel

Symbolisch werd deze avond het Stadhuis uitgelicht in het blauw, speciaal voor wereld diabetesdag. De stad erkent het probleem en wil patiënten betere begeleiden. “Diabetes is een chronische ziekte maar mits de juiste medicatie, de juiste opvolging en de juiste voedingspatronen, valt die ziekte goed te controleren. Het is echter daar dat het schoentje knelt. De ziekte treft mensen in precaire situaties, en bij onzorgvuldige opvolging kan de ziekte evolueren en serieuze effecten hebben. Het is die groep die we beter willen begeleiden. Als stad willen we hiermee het verschil maken en voorlopen op Vlaanderen en België,” zegt Duchateau.

De stad wil meer doen dan louter een symbolische actie. “We hebben een zorgprotocol opgestart en we willen die integreren in de huisartsenpraktijken. Concreet gaat het om een verpleegster die telkens vier maanden verbonden is met een bepaalde Huisartsenpraktijk. Zij brengt de diabetes-patiënten in kaart en bouwt een netwerk op waar die patiënt op kan terugvallen. Enerzijds de directe familie, buren en vrienden, anderzijds professionele hulpverlening, waar de directe lijn niet onmiddellijk mogelijk is.”

Het proefproject loopt nu al op het Kiel en in Antwerpen Noord maar wordt binnenkort over heel de stad uitgerold. “We doen dit nu voor diabetes maar we zien in de toekomst ook potentieel om andere chronische ziektes op deze manier op te volgen.”