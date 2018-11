Stad en Pleegzorg zoeken dringend pleeggezinnen voor honderdtal kinderen en jongeren Vooral tijdens weekends nood aan extra gezinnen David Acke

De stad Antwerpen en Pleegzorg Provincie Antwerpen zijn dringend op zoek naar pleeggezinnen voor een honderdtal kinderen. Via info momenten wil Pleegzorg verschillende mogelijkheden voorstellen. Te weinig mensen weten dat je ook enkel in het weekend een pleegkindje kan opvangen. Petra en Rudi doen het nu al enkele maanden. "We hebben er een kleindochtertje bij in het weekend."

In Antwerpen wonen op dit moment 439 pleeggezinnen. Samen vangen zij 587 kinderen en jongeren in nood op, die door allerlei omstandigheden voor een korte of lange tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Toch is er in de stad dringend nood aan extra pleeggezinnen. Om die moeizame zoektocht een duwtje in de rug te geven, wil de stad zich extra engageren als Pleegzorggemeente. Samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen zet ze een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg in de gemeente of stad bekend te maken op een laagdrempelige manier. In de provincie Antwerpen zoekt pleegzorg momenteel voor een 100-tal kinderen een weekend- en vakantiegezin. Het gaat om gezinnen die kinderen een of twee weekends per maand willen opvangen.

Petra Rochtus (51) en haar man Rudi Huskens (53) zorgen sinds deze zomer voor een zesjarig meisje. “Twee weekends in de maand hebben we er een soort kleindochtertje bij,” vertelt Petra. Het was door de vriend van hun 26-jarige dochter, dat Petra en Rudi op een info-avond over pleegzorg belandden. “We zijn naar huis gegaan met heel wat informatie en de dag nadien hebben we onze aanvraag ingediend. We hadden meteen een goed gevoel over pleegzorg,” gaat Petra verder. Tussen de aanvraag en de uiteindelijke toewijzing van een kind, zijn er heel wat gesprekken met Pleegzorg Provincie Antwerpen en zelfs enkele vormingsmomenten. “Op het moment dat je het kind opvangt, ben je maximaal voorbereid en weet je wat ervan jou verwacht wordt.”

Mima en Opi

Tijdens een vormingsmoment leer je je in de plaats van het kind stellen en hetgeen het kind waarvoor je zal zorgen, heeft meegemaakt. “Je moet je bewust zijn dat de kinderen een bagage met zich meedragen. Dankzij die momenten leer je hoe je moet communiceren met de kinderen en hoe je moet reageren op bepaalde dingen.” Voor Petra en Rudi was het bijvoorbeeld ook belangrijk hoe ze hun relatie tussen hun kleindochter en het pleegkind zouden opbouwen. “Voor onze kleindochter was dat even wennen dat ze haar Mima en Opi plots moest delen. Maar tegelijk is dat ook iets waar onze kleindochter veel van leert Nu komen die twee erg goed overeen,” aldus Petra.

In de zomer gingen Petra en Rudi vaak naar hun caravan in Nederland met hun pleegdochter. “Daar is een speeltuin, een zwembad en ze kon er naar hartenlust spelen met andere kinderen. Dit weekend zal het de eerste keer zijn dat we thuisblijven met haar. Dat zorgt toch wel wat voor gezonde spanning,” lacht Petra.

Op woensdag 21 november is er om 20 uur een eerste infoavond in Huis van het Kind - Centrum voor geïnteresseerde kandidaat-pleeggezinnen. De infosessie geeft meer uitleg over ondersteunende pleegzorg. Ook de andere vormen van pleegzorg komen aan bod. Meer info vind je op www.antwerpen.behier www.pleegzorgvlaanderen.be/kalender en infoavond@pleegzorgprovincieantwerpen.be.