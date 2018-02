Stad en Joodse gemeenschap niet opgezet met 'struikelstenen' 13 februari 2018

03u09 0 Antwerpen Op twee plaatsen in Antwerpen zijn 'struikelstenen aangebracht in het voetpad. De Antwerpse Joodse gemeenschap is niet opgezet met twee nieuwe gedenkstenen in het voetpad in de Pretoriastraat en de Stoomstraat.

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is de bedenker van de kleine gedenkstenen voor de slachtoffers van de Holocaust. De stenen worden ingemetseld in het voetpad voor de deur waar het slachtoffer woonde. In de Pretoriastraat is zo een steen gelegd ter nagedachtenis aan Emile Zuckerberg. Hij was vier jaar toen hij in 1942 gedeporteerd werd naar Auschwitz waar het jongetje stierf. Een andere struikelsteen ligt in de Stoomstraat voor Keyla Gitla Szafirstein.





Volgens de Joodse gemeenschap in Antwerpen is het heel onrespectvol dat je over een gedenkteken kan wandelen en daarnaast kan je op deze manier onmogelijk alle slachtoffers van de Holocaust herdenken. Michael Freilich zegt te weten wie achter de actie zit en noemt het een poging om het Antwerpse stadsbestuur in diskrediet te brengen.





"Onrespectvol"

"Het gaat duidelijk om mensen met een extreemlinkse sympathie onder wie leden van de PVDA. Ik ga geen namen noemen, dat doet er niet toe. Feit is dat die stenen er liggen en dat dat enorm onrespectvol is. Als het gaat om de herdenking van Joden, dan zijn ze er, maar wanneer wij Israël verdedigen, zijn zij de eerste om ons aan te vallen."





Adviesraad

Ook de stad Antwerpen is niet zo blij met het initiatief. "Een tijdje geleden hebben we een wetenschappelijke adviesraad opgericht met academici die hun strepen binnen dit domein verdiend hebben, om een algemene visie uit te werken rond de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het is dan ook bijzonder spijtig dat een kleine niet-representatieve groep, zomaar op eigen houtje handelt", zegt Philippe Beirnaerts van de stad Antwerpen. De stad zal de stenen wel niet verwijderen, "dat zou heel ongevoelig zijn." (ADA)