Stad en haven staan voor woelige actiedag philippe truyts

13 december 2018

17u18 0 Antwerpen De nationale actiedag van de vakbonden laat zich vrijdag sterk voelen in de stad én de haven. De ophaling van huisvuil valt stil, één op de vier scholen van het stedelijk onderwijs blijven dicht en een pak trams en bussen zullen niet rijden. In de haven worden geen blokkades verwacht, maar de productie in de petrochemie zal fors terugvallen.

De vakbonden hebben de voorbije weken volop gemobiliseerd rond de onvrede over de pensioenen, het mislukt overleg over de zware beroepen en de ongerustheid over de koopkracht. In één geval leidde dat in onze regio al tot een rechtszaak. De socialistische ABVV Horval Antwerpen is erin geslaagd om de inzet van uitzendkrachten tegen te houden bij voedingsbedrijf Haribo Dulcia in Kontich. “Werkgeversorganisatie Fevia (Federatie Belgische Voedingsindustrie, red.) riep bedrijven op om hun personeel onder druk te zetten”, zegt Yvan De Jonge (ABVV). “Vijf bedrijven wilden stakend personeel door interimarissen vervangen. Maar de cao verbiedt dat. Haribo hield voet bij stuk. Daarom stapten we naar de arbeidsrechter. Die heeft ons nu gelijk gegeven.”

Tram en bus

Het wordt erg koud vrijdag en dat is geen feestelijk vooruitzicht als je lang op bus of tram moet wachten. “We gaan zoveel mogelijk werkwillige chauffeurs op onze belangrijkste lijnen in het stadsnet zetten”, zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn. “Om 7 uur ’s ochtends geven we op www.delijn.be een overzicht van wat er wel en niet rijdt. ’s Avonds is er het concert van Dimitri Vegas & Like Mike in het Sportpaleis. Daarvoor leggen we zeker extra vervoer in, maar door de acties kunnen er minder trams zijn dan gewoonlijk.”

Scholen en huisvuil

Kinderopvang, scholen en huisvuil: het zijn de klassiekers bij stakingen. Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad Antwerpen, gaat ervan uit dat zeker één op de vier scholen van het stedelijke basisonderwijs de deuren dicht moet houden. De crèches brengen vooraf de ouders op de hoogte. De dienst stadsreiniging probeert zoveel mogelijk huisvuil op te halen. Maar als dat niet lukt, moeten de burgers het afval zoveel mogelijk weer binnenhalen, voor een week. Alle containerparken blijven dicht. Voor info kun je kijken op www.antwerpen.be of bellen naar het stedelijk contactcenter: 03/221.13.33.

Petrochemie lam

Pittig kan het er aan toegaan in de Antwerpse haven. ABVV-secretaris Bruno Verlaeckt verwacht geen wegblokkades, maar wél stakingspiketten aan de bedrijven. “We gaan nergens de veiligheid in gevaar brengen. Voor de petrochemie zijn er daarover duidelijke afspraken. Bepaalde installaties mogen niet zomaar stilgelegd worden. Productieverlies zal er wellicht zijn bij onder meer BASF, Total, Esso, Lanxess, EVonik, Agfa Gevaert en Borealis. Wie wil werken, mag naar binnen. We gaan geen gevechten uitlokken. Maar we zullen de mensen wel goed informeren over onze redenen.”

Boze ondernemers

Middenstandsorganisatie UNIZO is verbolgen over de stakingsgolf. “Tegenover het recht op staken staat het recht op werken. We vragen een vrije toegang tot onze bedrijven: voor werkwilligen, leveranciers en klanten. Met dit soort acties het fatalisme voeden in plaats van constructief te overleggen, helpt ons geen stap verder.”