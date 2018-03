Stad dooft lichten voor Earth Hour 21 maart 2018

Dit weekend worden wereldwijd de lichten gedoofd die openbare monumenten verlichten. Op zaterdag 24 maart is het opnieuw Earth Hour. Een initiatief van het WWF om de strijd tegen de klimaatsverandering in de kijker te zetten. Tijdens Earth Hour dooft de stad de lichten tussen 20.30 uur en 21.30 uur aan 30 openbare gebouwen en monumenten zoals het stadhuis, het Steen, de kathedraal en andere kerken, musea en een aantal districtshuizen. Alle openbare straatverlichting blijft branden, zodat bewoners en bezoekers zich veilig kunnen blijven verplaatsen. De directe aanstraling van de historische gevels op de Grote Markt, Kaasrui, Oude Korenmarkt en Suikerrui zal wel gedoofd worden. Daarnaast roept de stad haar inwoners op om hun betrokkenheid te tonen. Dat kan door thuis de lichten te doven tussen 20.30 en 21.30 uur.





Meer info over Earth Hour staat op www.earthhour.org. (ADA)