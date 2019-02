Stad doet historische schooltjalk ‘Ortelius’ van de hand De ‘Ortelius’ is een ruim 120 jaar oud schip waarmee vroeger schoolrondvaarten werden gehouden BJS

18 februari 2019

16u16 0 Antwerpen De stad Antwerpen doet een opmerkelijk stukje erfgoed van de hand. Liefhebbers kunnen tot 26 april bieden op de ‘Ortelius’, een ruim 120 jaar oud schip waarmee vroeger schoolrondvaarten werden gehouden. Biedingen onder 15.000 euro worden niet aanvaard.

De tjalk Ortelius werd in 1898 gebouwd en initieel gebruikt als vrachtschip. In 1948 kocht Lode Craeybeckx, de toenmalige burgemeester van Antwerpen, het vaartuig aan samen met een ander zeilend vrachtschip, de Gerlache.

Craeycbeckx schonk beide schepen daarna aan de stad Antwerpen en liet ze ombouwen tot schooltjalken. De tjalken waren bedoeld om jongeren aan te zetten tot watersport. Samen vervoerden ze Antwerpse schoolkinderen op tochtjes door de haven of op langere tochten naar Nederland.

De stad Antwerpen besliste om de Gerlache, die in 2014 werd beschermd als varend erfgoed, te behouden en opnieuw in te zetten voor evenementen en kleine rondvaarten in de haven. Voor de eveneens beschermde Ortelius was herstel geen optie omdat het schip in te slechte staat verkeerde. Het schip werd in 2005 uit de vaart genomen en wacht op een grondige renovatie. Alle installaties en werktuigen zijn buiten gebruik of gedemonteerd. Er is geen nautische apparatuur aanwezig.

AG Vespa, de vastgoedbeheerder van de stad Antwerpen, verkoopt de Ortelius, die momenteel in zijn thuishaven op de Droogdokkensite ligt, via biedingen onder gesloten omslag met projectvoorstel. Een eventuele koper moet rekening houden met het beschermde karakter van het vaartuig. Biedingen onder 15.000 euro worden niet aanvaard.